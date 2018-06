LEGO STAR WARS AL CENTRO COMMERCIALE AUCHAN MONZA

Al Centro Commerciale Auchan Monza arrivano i mattoncini più famosi del mondo. La saga di Guerre Stellari sarà in mostra dal 13 al 24 giugno rappresentata da creazioni LEGO mai viste.

“STAR WARS The Last Brick” è un’occasione per grandi e bambini per scoprire il fascino di questi originali mattoncini giocattolo, unici nel loro genere. La mostra sarà accompagnata nelle giornate di domenica 17 e domenica 24 dai Cosplayers dei protagonisti di Star Wars con i quali sarà possibile scattare delle foto per ricordare questo evento stellare. Intrattenimento ed arte ludica con il colossal di fantascienza che ha segnato generazioni intere. Dal 13 al 24 giugno il Centro Commerciale Auchan Monza apre dunque le porte alla Repubblica Galattica tra Jedi, Droidi, signori oscuri e wookies. Che la forza sia con voi!