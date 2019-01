Lotteria Italia, ecco tutti i biglietti vincenti. La fortuna bacia la Brianza: vinti 100mila euro

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2018 sono estratti nella serata di domenica 6 gennaio. E la "Dea bendata" della fortuna ha baciato anche la Brianza dove sono stati vinti complessivamente 100 mila euro con quattro tagliandi venduti a Carate Brianza, Giussano, Limbiate e Cesano Maderno, tutti hanno vinto il premio di terza categoria da 25mila euro. Today.it ha seguito l'estrazione della lotteria Italia in diretta a partire dalle 20:35. Tutti i biglietti vincenti sono stati pubblicati su questa pagina.

Lotteria Italia 2018, i biglietti estratti domenica 6 gennaio 2019

I vincitori della Lotteria Italia sono stati annunciati nel corso della trasmissione Rai "Soliti ignoti" in diretta su Rai1. Ecco dunque i biglietti vincenti dei premi di prima categoria associati ai premi milionari solo durante la diretta tv.

1° Premio € 5.000.000 >> serie G numero 154304 venduto a Sala Consilina in provincia di Salerno nella rivendita della stazione di servizio dell'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria.

Assegnato il primo premio da 5 milioni di euro vediamo dunque ora i biglietti vincenti dei premi di prima categoria.

2° Premio € 2.500.000 >> serie E numero 449246 venduto a Napoli nella rivendita di Piazza Principe Umberto;

3° Premio € 1.500.000 >> serie E numero 265607 venduto a Pompei in provincia di Napoli nella rivendita di Via Roma 59;

4° Premio € 1.000.000 >> serie P numero 386971 venduto a Torino nella rivendita di Corso Traiano 158

5° Premio € 500.000 >> Sempre in una stazione di servizio, ma sulla autostrada A1 Milano Napoli è stato venduto l'ultimo biglietto vincente dei prime di prima categoria, serie F numero 075026 venduto a Fabro in provincia di Terni.

Lotteria Italia, i premi di seconda categoria

Sempre nella serata di domenica 6 gennaio sono stati estratti i premi di prima categoria della Lotteria Italia. Il numero dei premi di seconda categoria, e l'importo, è stato stabilito dal comitato in base alla raccolta della lotteria. Sono stati così messi in palio 50 premi da 50.000 euro, ma nessun biglietto è stato venduto in Brianza, anche se alcuni tagliandi vincenti sono stati venduti a Sesto San Giovanni, alle porte di Monza.

Lotteria Italia: i biglietti vincenti venduti in Brianza

La fortuna ha baciato anche la provincia di Monza dove sono stati venduti quattro biglietti vincenti per premi di terza categoria (25mila euro ciascuno). Questo nel dettaglio i biglietti vincenti:

N 058961 CARATE BRIANZA (MB)

P 045537 GIUSSANO (MB)

O 112638 LIMBIATE (MB)

P 449830 CESANO MADERNO (MB)

Lotteria Italia, i vincitori dei 66 premi giornalieri

Ricordiamo erano già stati estratti alcuni biglietti vincenti comunicati nel corso della trasmissione televisiva “Soliti Ignoti - Il Ritorno” nelle scorse settimane. Si tratta dei vincitori dei premi giornalieri che si sono già spartiti 770.000 euro in totale.

Trovate qui l'elenco dei 66 vincitori di premi giornalieri che portano a casa chi 10mila e chi 20mila euro.