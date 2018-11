Amazon apre un un nuovo mega magazzino alle porte di Monza, a Casirate D'Adda

Amazon ha inaugurato un nuovo polo logistico a Casirate D'Adda, in provincia di Bergamo, lungo l’autostrada Brebemi.

A dare la notizia è Francesco Bettoni, presidente della società A35 Brebemi, invitato al taglio del nastro direttamente dalla multinazionale americana del commercio elettronico.

“Questo nuovo centro di smistamento è unico non solo in Italia ma in tutta Europa per la sua modernità, Amazon è uno dei più grandi player mondiali della logistica, quindi per noi di Brebemi è un vanto abbiano scelto questa localizzazione per il nuovo stabilimento. Questa inaugurazione vale più di mille parole sulla qualità di A35 Brebemi anche come uno dei motori territoriali per il rilancio dell’economia e dell’occupazione dell’intera area” ha commentato Bettoni.

Il magazzino di 34mila metri quadrati nei prossimi tre anni darà lavoro a 400 persone. Il nuovo hub logistico costruito in uno di quei terreni in cui, negli anni Settanta, si concentrarono le ricerche petrolifere. Dai pozzi, quattro, furono estratti metano e petrolio, ma durò poco e nel 1992 il giacimento fu chiuso e l'area bonificata. Nel 2006 120mila metri quadrati furono acquistati dalla Digitec, società del gruppo Tecnostrade che fa capo alla famiglia De Ponti. E quei terreni una volta ricchi di petrolio sono tornati appetibili grazie alla Brebemi: a 250 metri dal magazzino, infatti, sorgerà la bretella di raccordo tra l'A35 e la Rivoltana. La strada sarà pronta per la metà del 2018.

"Siamo orgogliosi che una realtà imprenditoriale come Amazon metta radici in terra bergamasca, e siamo pronti insieme a fare un salto nel futuro — ha commentato il sindaco di Casirate, Mauro Faccà —. Sia dal punto di vista occupazionale sia da quello dei percorsi formativi, crediamo che da subito vada messa in campo un’alleanza tra l’azienda e i nostri centri di formazione professionale e i centri per l’impiego a tutto vantaggio del territorio. Come Provincia siamo infine impegnati a monitorare passo passo i lavori per le infrastrutture necessarie all’attività dell’impresa".

Continuano gli investimenti nel Belpaese del colosso fondato da Jeff Bezos. Negli anni Amazon ha investito in Italia oltre 800 milioni di euro e creato più di 3.000 nuovi posti di lavoro dal suo arrivo nel 2010. Il centro di distribuzione Castel San Giovanni, primo sito logistico di Amazon in Italia, è stato inaugurato nel 2011. Nel novembre 2015 è stata la volta del centro di distribuzione urbano da 1.500 metri quadri a Milano per servire i clienti Amazon Prime Now. Lo scorso mese sono entrati in attività i centri di distribuzione Amazon di Passo Corese (RI) e Vercelli.