McDonald’s apre a Concorezzo, opportunità lavorativa per 40 persone

McDonald’s ​continua la sua espansione in Brianza con la ​nuova apertura di Concorrezzo creando cosi nuove opportunità lavorative sul territorio. ​Si cercano 40 nuovi addetti alla ristorazione veloce​ tra i 18 ed i 27 anni, persone diplomate, dinamiche e flessibili, disponibili a lavorare part-time, nel week-end ed in orari notturni. Altrettanto fondamentali saranno doti di flessibilità ed organizzazione, la propensione al lavoro di gruppo ed un ottimo italiano per i giovani di lingua straniera.

I nuovi addetti saranno impiegati nelle operazioni di supporto alla clientela, dall’accoglienza, all’ordinazione fino al pagamento e nella preparazione dei prodotti per la vendita al pubblico rispettando gli standard di pulizia, qualità , igiene e sicurezza da sempre punti cardine del sistema McDonald’s.

Si tratta di un’​ottima occasione ​ ​per chi è alla ricerca di un nuovo impiego​, in un’azienda che da sempre si caratterizza per il suo sistema meritocratico e attento alla crescita professionale

Il ​McDonald’s di Concorezzo​ sarà caratterizzato da una serie variegata di servizi.

Quindi non solo servizi al tavolo, ma anche ordinazioni elettroniche tramite i ​chioschi digitali self-service​,​ ​il ​Drive Thru​, il ​McCafè​ per una rilassante colazione o pausa. Particolare attenzione anche ai più piccoli con un’​area giochi dedicata​ ed un apposito angolo per i compleanni​, dotato di giochi interattivi .

Il nuovo locale di Concorezzo sarà dotato di tablet di intrattenimento per ingannare i tempi di attesa dei clienti. A gestire il tutto ci sarà ​Antonio Scanferlato​ già presente a Monza dal 2016, con il ​McDonald’s​ ​ all’angolo tra viale Romagna e viale Lombardia e quello di corso Milano.​ Scanferlato è ormai un veterano con i suoi 18 anni di lavoro in McDonald’s dove, grazie alla sua esperienza come chef e ristoratore, è stato, prima di diventare un affiliato, National Operations Manager e responsabile dello Chef Council europeo.

Con l’apertura del ristorante di Concorezzo, la Brianza si conferma terra d’elezione per McDonald’s, che in Italia ha 550 ristoranti con oltre 20.000 dipendenti e più di 700.000 clienti serviti ogni giorno.Tutto ciò ad ulteriore conferma della solidità di McDonald’s come realtà commerciale solida e profondamente inserita in Italia, dove a più di 30 anni dall’apertura del primo ristorante continua con successo la sua espansione, generando costantemente nuove opportunità di lavoro

Chi vuole candidarsi a lavorare nel McDonald’s di Concorezzo, può farlo inviando il proprio curriculum via mail a:

mcd.monza.recruiting@gmail.​com