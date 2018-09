Dopo Rollinz e Wizzies da Esselunga arrivano i Minions, ecco i pupazzetti di 'Cattivissimo me'

Dopo il successo dei "Rolllinz" di Star Wars e i "Wizzies" di Harry Potter, Esselunga ci riprova con i Minions, gli umanoidi gialli del film di animazione "Cattivissimo me" diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud. L'iniziativa è legata “Amici di Scuola”, progetto della catena di supermercati che offre agli istituti scolastici l'opportunità di ottenere attrezzature informatiche e materiale didattico.

Nei giorni scorsi diversi clienti del supermercato si sono visti recapitare una lettera che anticipava l'iniziativa dal titolo ""Un giallo da risolvere"; di seguito il testo.

È una notte buia e tempestosa quando Carl, Mel e Dave si nascondono tra papaye e banane e rimangono in attesa. Quale grande progetto stanno architettando. Quale cattivissimo padrone stanno aspettando?

Forse proprio te.

Visto che se li scoprono rischiano di finire al fresco o in qualche altro reparto di Esselunga è meglio che li catturi prima tu.

Quanti personaggi da collezione ci saranno? Cosa bisogna fare per ottenere un pupazzetto? Ci sarà un raccoglitore? Fino a quando si potranno trovare nei supermercati? Queste le domande più ricorrenti tra gli appassionati. Procediamo con ordine.

Secondo quanto reso noto dall'azienda di Pioltello Limito i personaggi da collezionare saranno 18. I pupazzetti si potranno trovare nei supermercati Esselunga dal 6 settembre fino al 3 ottobre. Per ottenerli bisognerà fare una spesa minima di 25 euro o 50 punti Fragola (condizione necessaria: essere in possesso della carta Fidaty); non solo: oltre al pupazzetto verrà consegnato anche un buono "Amici di scuola". Per completare la collezione sarà in vendita anche un raccoglitore.