Bcc Milano sarà sponsor del Monza calcio

BCC MILANO SPONSOR DEL MONZA CALCIO Riconfermata la partnership fra la Banca e il Club biancorosso a sostegno dei settori giovanili Milano, 25 luglio 2018 – La Banca di Credito Cooperativo di Milano conferma il proprio supporto alla società calcistica Monza 1912, della quale sarà sponsor anche nella prossima stagione sportiva. In particolare il sostegno della Banca è dedicato al settore giovanile: saranno infatti i Giovanissimi Regionali Professionisti della categoria 2005 a indossare la maglia biancorossa con il brand di BCC Milano. “Investire risorse ed energie in questa partnership rientra nella vocazione di BCC Milano, da sempre attiva nel sostegno alle realtà sportive, sociali e culturali del territorio in cui opera - spiega Giuseppe Maino, Presidente di BCC Milano – Apprezziamo l’organizzazione e lo spirito del Monza Calcio, società di lunga e importante tradizione, con la quale condividiamo ideali e valori che sono propri non solo dello sport, ma anche dell’attività di una Banca cooperativa”. Questo accordo di sponsorizzazione è solo l’ultimo dei tanti progetti legati alla mission di BCC Milano: fare banca mantenendo alta l’attenzione al sociale, in particolare alla crescita di bambini e ragazzi. La banca sostiene infatti ogni anno più di 100 associazioni sportive soprattutto nei settori giovanili, consolidando così la propria presenza sul territorio metropolitano e brianzolo a supporto di associazioni e realtà locali.