Negozi dedicati agli animali domestici: in Lombardia 1680 attività e 2500 posti di lavoro

In Lombardia 1680 attività commerciali sono dedicate agli animali domestici, per un totale di 2500 posti di lavoro creati in questo settore. Questi i dati della camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che fotografano un business in costante crescita non solo in Lombardia (+4,7% in un anno, +27,2% in cinque) , ma in tutt'Italia (+3,5% e +22,1%).

Il capoluogo lombardo è tra le prime città in Italia per il commercio legato agli amici a quatto zampe, che ogni anno produce un miliardo di ricchezza, di cui 250 milioni in Lombardia. A livello regionale sono 1680 le attività di questo business: 800 punti vendita di commercio specializzato, 715 servizi di cura degli animali (dalla pensione alla tolettatura, dall’addestramento ai dogsitter), 116 servizi veterinari e 25 produttori di alimenti per animali da compagnia.

Dei 2500 addetti Lombardi in questo ambito (su 14.500 in Italia), 1.200 lavorano a Milano e circa 200 a Bergamo, Brescia e Monza Brianza. Milano, in particolare, è prima per numero di attività (531), seguita da Brescia (190), Bergamo (177) e Varese (171). La provincia che cresce di più in 5 anni, ad ogni modo, è Mantova (+54,5%), seguita da Lecco e Lodi (+36% ciascuna).

Tante le donne imprenditrici di questo settore: il 53% delle imprese lombarde sono a conduzione femminile (il 48% in Italia). I giovani che operano nel settore sono il 20%, mentre gli imprenditori stranieri il 25%.