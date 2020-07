Pezzi di design 'Made in Italy' per aiutare le aziende: il nuovo catalogo Fidaty Esselunga

Un catalogo Fìdaty pieno di oggetti di design. Tutti prodotti da aziende italiane. È la capsule Collection firmata per Esselunga da Rossana Orlandi, gallerista tra le cento personalità più influenti al mondo per il Design; una collezione nata per celebrare i 25 anni della sua Carta Fìdaty.

Per il momento è un'iniziativa in divenire, la capsule Collection (che sarà composta da 25 oggetti) verrà presentata ufficialmente nei primi giorni d'autunno. "Abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto prima del black-time creato dal Covid – ha spiegato Rossana Orlandi —. Avevamo in mente un’idea che però abbiamo completamente stravolto. Ci siamo letti nel pensiero e insieme abbiamo deciso di far diventare questa Capsule un’ulteriore opportunità di riscossa per le aziende italiane. Ho scelto sì nomi internazionali fra i designer – continua la gallerista milanese – ma la produzione italiana. Ho voluto inserire anche gli artigiani che, più di altri, hanno ora un grande bisogno di riprendere fiato".

Entreranno nel catalogo Esselunga nomi iconici del design, artisti emergenti e artigiani dalla creatività più classica: Alessi con Andrea Branzi, Artemide per Vico Magistretti, Bosa con Patricia Urquiola, Campeggi insieme a Denis Santachiara, Danese con Enzo Mari, Davide Groppi, FontanaArte con Giò Ponti, l’artigianato femminile siciliano di La Gioiosa, i progettisti di Life Tools, il quartetto artigiano 3.0 Mandalaki formato da Enrico De Lotto, George Kolliopoulos, Giovanni Senin e Davide Giovannardi, l’alto artigianato di Nicola Fasano disegnato da Paola Navone, Kartell per Anna Castelli Ferrieri, Internoitaliano per Giulio Iacchetti, Magis assieme a Eero Aarno, Manu Crotti, Oluce con Joe Colombo, Opinion Ciatti per Bruno Rainaldi, la creatività dell’artigianalità campana di Mario Scairato e Alessandro Stabile per Paestum Experience, Sambonet insieme a Giò Ponti, Scai collection l’artigiano che crea per Martinelli Venezia, Seletti per Studio Job, l’artigianato iconico di Walter Usai, i vetri di Venier firmati da Fabiano Amadi, Zanotta con lo storico trio Gatti-Paolini-Teodoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il catalogo Fìdaty: cos'è

Il catalogo Fìdaty di Esselunga è un catalogo di premi fedeltà nato nel 1995. In origine si presentava come un semplice volantino, oggi viene pubblicato due volte all’anno, in autunno e in primavera, raggiunge oltre 5,5 milioni di clienti e ha una tiratura di 1,5 milioni di copie. In 25 anni sono ha distribuito oltre 150 milioni di premi.