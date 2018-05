Agrate Brianza, la Star rinasce: un nuovo stabilimento e una nuova linea di produzione

Un nuovo stabilimento e una nuova linea di produzione di brodo liquido per rilanciare il sito produttivo di Agrate. La Star rinasce in Brianza e, per presentare ai dipendenti, agli operai e alle istituzioni del territorio le novità, i vertici di Galina Blanca (la multinazionale spagnola che ha acquisito il gruppo) hanno organizzato un incontro negli spazi del nuovo stabilimento che sorgerà proprio accanto al vecchio in via Matteotti.

Alla cerimonia di presentazione, insieme al sindaco di Agrate Brianza, Ezio Colombo, e al vicepresidente di Regione Lombardia e assessore all'Innovazione e alla Ricerca, Fabrizio Sala, c'erano Ester Montserrat, direttore dello stabilimento e Josep Simon Barbena, direttore generale Star Italia.

Grazie a un investimento da trenta milioni di euro la produzione della storica azienda fondata nel 1948 da Fulvio Fossati è pronta ad affrontare le sfide del futuro e superare la crisi occupazionale che aveva tenuto con il fiato sospeso oltre duecento operai con un nuovo sito produttivo in fase di realizzazione accanto alla vecchia sede e una nuova linea di prodotto. Proprio qui infatti, come dichiarato dal direttore dello stabilimento Ester Montferrat, entro fine anno dovrebbe essere a pieno regime la produzione del brodo liquido attualmente effettuata in Spagna. Poi sarà la volta del trasloco della produzione nella nuova sede di tutte le altre linee, dalla camomilla solubile ai sughi in vetro.

"Inaugurato il nuovo stabilimento Star dove si produrrà anche il brodo liquido. Fin da quando ero bambino la visita con la scuola alla Star era una tappa obbligatoria perche icona di tradizione e innovazione. Su questo noi oggi puntiamo perché significa creare un futuro di successo. Grazie ai vertici dell'azienda perché stanno credendo nel nostro territorio" ha dichiarato l'assessore brianzolo Fabrizio Sala presente alla cerimonia.