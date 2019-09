Job Day Iperal a Bovisio: il 3 ottobre selezioni per assunzioni nel nuovo punto vendita

Una giornata di selezioni a Bovisio Masciago. Giovedì 3 ottobre al Palamedia di via Tolmino è in programma il Job Day Iperal per selezionare il personale da assumere nel nuovo punto vendita che aprirà in città.

"Se siete in cerca di un posto di lavoro o, semplicemente, se per i motivi più svariati desiderate trovare un'occupazione diversa da quella attuale, mettete un pro memoria sul vostro calendari" annuncia una nota del comune brianzolo.

L'appuntamento è al Palamedia di via Tolmino: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30.

Come funziona la selezione

"Da diverse settimane - racconta il sindaco Giovanni Sartori - vengo fermato dai cittadini che mi chiedono com'è possibile mettersi in contatto con l'ufficio del Personale di Iperal per avanzare la candidatura. Ecco l'occasione: non bisogna prendere appuntamento, è sufficiente presentarsi al Palamedia nel giorno e negli orari stabiliti. Saranno poi gli addetti dell'azienda a invididuare i profili necessari per il funzionamento della nuova struttura commerciale che, da cronoprogramma, dovrebbe aprire l'11 dicembre".

Ai cittadini di Bovisio Masciago, in virtù di una convenzione già sottoscritta in passato tra Comune e Iperal, sarà riservato il 30% dei posti previsti dal piano delle assunzioni.