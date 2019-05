Apre un nuovo supermercato in Brianza, si cercano 27 persone da assumere

Lidl cerca ventisette persone da assumere all'interno di tre supermercati nell'area di Monza.

Le 27 nuove figure, comunica una nota della catena della Gdo, saranno impiegate all’interno del nuovo punto vendita di prossima apertura a Lissone e nei due supermercati di Vedano al Lambro e Cinisello Balsamo.

Recruting Day: una giornata di colloqui

Coloro che desiderano entrare a far parte del team Lidl potranno iscriversi sul sito lavoro.lidl.it ad una giornata di selezione. In questo recruiting day, previsto per venerdì 7 giugno a Monza dalle ore 09:00 alle 19:00, si svolgeranno i colloqui individuali direttamente con i selezionatori di Lidl.

La Catena della GDO, che conta più di 630 supermercati in tutta Italia e oltre 15.000 collaboratori, è in fase di espansione a livello nazionale, con un investimento di oltre 350 milioni di euro per il 2019 per l’apertura di nuovi punti vendita, modernizzazioni e ampliamenti.

I profili ricercati

Lidl Italia è alla ricerca di persone motivate a far parte della grande squadra di Lidl, nello specifico le 27 nuove risorse che saranno impiegate all’interno degli store Lidl situati nell’area di Monza saranno responsabili di alcune attività operative, come attività di cassa e rifornimento merce, oltre a contribuire a rendere piacevole l'esperienza di acquisto della clientela. Tre sono i ruoli ricercati: addetto vendite, apprendista addetto vendite e operatore di filiale. L’evento di selezione, a cui è possibile partecipare compilando l’apposito form entro il 31 maggio sul sito lavoro.lidl.it è a numero chiuso .

Tra tutti coloro che si iscriveranno, verranno convocati i candidati più in linea con i profili ricercati, che riceveranno personalmente una mail con le indicazioni dell’orario esatto e del luogo dell’evento. Al termine dell’iter di selezione i più meritevoli saranno assunti direttamente da Lidl entro il mese di luglio con contratto part time a tempo determinato e concrete prospettive di inserimento a tempo indeterminato in Azienda.