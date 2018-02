Offerte di lavoro, il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti cerca giovani per le proprie filiali

Offerte di lavoro per i giovani che vogliono intraprendere la carriera lavorativa in banca. Il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti ha infatti annunciato le selezioni per la ricerca di nuove figure da inserire nelle filiali di Banca di Asti e Biver Banca.

I candidati, nati a partire dal 1 gennaio 1989 e residenti nelle province di Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Pavia, Sondrio, Lecco, Mantova, Varese e Lodi, devono essere alla prima esperienza lavorativa in ambito bancario. Le caratteristiche principali: spiccate attitudini commerciali, capacità di lavorare in gruppo, flessibilità, iniziativa, creatività, potenzialità e volontà di crescita continua. I neo assunti saranno inseriti nell’organico delle due banche con contratto di apprendistato professionalizzante.

La selezione è gestita dall’Ufficio Sviluppo Risorse Umane della capogruppo Banca di Asti, in collaborazione con Praxi S.p.A. Le candidature possono essere inserite on-line attraverso apposito link presente sulla home page dei siti www.bancadiasti.it e www.biverbanca.it.

“Trasparenza, efficienza, sviluppo di nuove tecnologie e innovazione sono le parole chiave che guidano Banca di Asti, Biver Banca e Pitagora verso un futuro che vuole continuare a generare risultati positivi, come dimostrato dalle 132 persone assunte nel 2017 (ben 400 giovani dal 2011 a oggi) e dalle nuove 8 filiali aperte nell’ultimo anno, con progetti di espansione verso il Nord Ovest e il conseguente ingresso di nuove risorse umane” spiegano dal gruppo.

A Monza e in Brianza sono presenti filiali ad Arcore, Brugherio, Monza, Lissone, Muggiò e nei dintorni a sesto San Giovanni e Novate Milanese.