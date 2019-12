Brianzacque cerca dipendenti e assume: ecco tutte le posizioni aperte in azienda

Brianzacque cerca lavoratori e assume: la società cerca due operai turnisti da destinare all’impianto di Monza san Rocco. Dopo un primo bando a luglio conclusosi con l’assunzione di una sola unità, il gestore del servizio idrico integrato ha pubblicato un nuovo avviso pubblico di selezione del personale con scadenza martedì, 14 gennaio 2020.

Il contratto è a tempo determinato per un anno, con possibilità di conversione in indeterminato al termine della scadenza. Mille e 400 euro lo stipendio medio di ingresso oltre a premio di produzione e 14° mensilità. Il lavoro si articola in tre turni con rotazione sui sette giorni della settimana.

"L’offerta di BrianzAcque — spiegano da viale Enrico Fermi — si configura come un’opportunità professionale, soprattutto per chi ha già alle spalle un’esperienza lavorativa nel campo della manutenzione e/o della conduzione di impianti".

L'azienda, attraverso una nota, inoltre fa sapere che ha ricevuto poche candidature per i posti di lavoro e secondo la società il motivo è frutto dell "distanza tra la formazione scolastica rispetto alle domande provenienti dal mondo del lavoro". BrianzAcque, proprio per contribuire a ridurre questo gap, è da sempre impegnata a sostenere stage e attività formativa per studenti e laureandi.