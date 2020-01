Italo treno assume a Milano: ecco come candidarsi, Station day il 30 gennaio 2020

Italo organizza insieme ad Adecco una giornata di recruiting per il 30 gennaio 2020. Lo Station Day si terrà presso la sede di Adecco a Milano, in via Tolmezzo 15. In questa giornata Italo presenterà prima la realtà aziendale ai candidati, per poi passare ad una fase di assessment con prove di gruppo per terminare poi il tutto con un colloquio individuale con ogni singolo partecipante.

La figura professionale che Italo ricerca in questa occasione è quella di Hostess e Steward di stazione, che quotidianamente si occupa di accogliere i viaggiatori in stazione, curandone il comfort e le relazioni, di erogare i servizi previsti nonché le necessarie attività di vendita dei prodotti commercializzati e di fornire costante supporto ai passeggeri, sempre con professionalità e cortesia.

Chi è interessato a candidarsi per questo ruolo dovrà essere in possesso di requisiti quali diploma o laurea, preferibilmente un’esperienza lavorativa di almeno 2 anni in ambito di vendita, servizi e accoglienza alla clientela, un’ottima conoscenza dell’inglese (se inoltre il candidato conosce ulteriori lingue oltre all’inglese costituirà requisito preferenziale) e disponibilità a lavorare su turni.

Come funziona la selezione di Italo

Dopo una fase di Preselezione online (video intervista in lingua inglese in cui il candidato si presenterà per circa 2 minuti), i migliori 50 saranno convocati a Milano per partecipare allo Station Day: fra questi 20 saranno selezionati per al corso di formazione Italo. Questo corso avrà una durata di un mese e si svolgerà a Roma (i fuori sede avranno rimborso di vitto e alloggio) mentre le sedi di lavoro saranno Torino, Milano, Bologna, Venezia, Verona, Firenze, Roma e Brescia. A superamento del corso le 20 risorse saranno assunte con contratto di somministrazione tramite l’Agenzia per il lavoro Adecco; un primo step per entrare a far parte del team di Italo, basti pensare che nel solo 2019 circa 60 risorse in somministrazione sono state assunte direttamente da Italo.

Italo però pensa anche a coloro che non supereranno la fase di selezione, riservando loro la possibilità di partecipare gratuitamente ad una giornata di orientamento al lavoro organizzata insieme ad Adecco. In questo modo, i professionisti HR daranno suggerimenti su come affrontare i colloqui e come relazionarsi nelle prossime avventure. Ci si può candidare entro il 19 gennaio dalla sezione LAVORA CON NOI.