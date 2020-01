Nuova apertura supermercato Coop a Monza: si cerca personale: le offerte di lavoro

Una nuova apertura e tante offerte di lavoro. In città nei prossimi mesi verrà inaugurato il nuovo punto vendita Coop e la società in vista dell'apertura del supermercato di via Marsala sta selezionando il personale.

Per il negozio che aprirà nell'area tra via Solferino e via Marsala in una porzione dell'ex Cgs non è ancora stata fissata una data di inaugurazione. L'azienda ha aperto intanto una campagna di ricerca di personale: si selezionano Addetti alla vendita, Banconisti e Farmacisti.

"In previsione dell’apertura di un nuovo punto vendita sito a Monza in Via Marsala (MB), ricerca addetti/e alle operazioni ausiliarie alla vendita da impiegare nelle attività di cassa e di rifornimento. Per le posizioni in oggetto le assunzioni saranno effettuate con diverse tipologie contrattuali; è richiesta la disponibilità a lavorare su turni e al lavoro domenicale e festivo" si legge nell'inserzione sul sito.

Il reclutamento di personale interessa anche i Farmacisti a cui è richiesta la "laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; iscrizione all'Ordine dei Farmacisti; disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi".

Per il supermercato di via Marsala si cercano anche banconisti per i reparti Freschi (Macelleria, Salumeria, Pescheria e Panetteria). "La proposta d’assunzione sarà commisurata all’esperienza maturata" specifica l'annuncio ribandendo anche la disponibilità a lavorare su turni e al lavoro domenicale e festivo come requisito.

Per consultare il dettaglio delle posizioni aperte dall'azienda e candidarsi si rimanda al sito.