Offerte di lavoro Iper per nuova apertura a Monza, si cerca personale: come candidarsi

Iper La Grande I cerca personale da inserire nel nuovo punto vendita di prossima apertura a Monza. L'annuncio per la ricerca è stato pubblicato direttamente dall'azienda sul proprio sito ufficiale insieme alla programmazione di tre "Job Day" e agli step per il processo di selezione.

"Per il nuovo punto vendita di Monza cerchiamo specialisti del mondo dei Freschi (Panetteria, Pizzeria, Gastronomia, Salumi/Formaggi, Macelleria, Ortofrutta)". Gli aspiranti candidati interessati sono invitati a rispondere all'annuncio direttamente dal sito di Iper nella sezione "Lavora con Noi".

I candidati il cui profilo risponderà alle esigenze dell'azienda saranno ricontattati via mail per la convocazione per il primo colloquio: si parteciperà a un assessment di gruppo e, in caso di esito positivo, ci sarà la convocazione per un colloquio individuale.

Iper inoltre ha organizzato tre Job Day: a Monza mercoledì 8 maggio dalle 10 alle 16 presso il centro commerciale Iper di via della Guerrina, a Busnago mercoledì 15 maggio presso il supermercato del centro commerciale Il Globo e infine a Milano, al Portello venerdì 24 maggio.