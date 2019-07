La Lampre cerca dipendenti e assume: ecco tutte le posizioni aperte in azienda

Lampre assume. Sono tre i profili ricercati dall'azienda di Usmate Velate che produce e vende laminati in acciaio prerivestiti.

Lampre assume: le posizioni disponibili

Nello specifico la società cerca operai per il taglio della lamiera, per lavorare sulle linee di rivestimento e imballaggio del prodotto finito, oltre a manutentori meccanici. Quest'ultimi devono avere una buona conoscenza del disegno tecnico, saper utilizzare utensili e macchinari da officina, abilità nella saldatura, conoscenza di impianti oleodinamici e idraulici. Non solo, dovranno avere capacità tali per installare impianti o parti di impianti rispettando il corretto allineamento e devono essere disponibili a fare brevi trasferte.

I candidati inoltre devono essere disponibili a lavorare su turni e non devono essere fumatori ("per ragioni di sicurezza sul luogo di lavoro", si legge sul sito dell'azienda). Inoltre devono essere in grado di lavorare in gruppo, avere marcato senso di responsabilità, disponibilità a seguire corsi di formazione interni e "almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado o formazione tecnica".

Come candidarsi

Per candidarsi bisogna andare sulla pagina dedicata "Carriera" del sito di Lampre e inoltrare la propria candidatura per la posizione di interesse.

L'azienda

Fondata nel 1975 da Romeo Mario Galbusera; secondo quanto riportato dalla società è la ditta leader in Europa nel settore delle lamiere rivestite in PVC ed è presente commercialmente in tutti i continenti. La sede è situata ad Usmate Velate (Provincia di Monza e Brianza) dove sorgono gli uffici e il centro produttivo.

Produce lamiere plastificate, colaminate e preverniciate con film metallici e plastici, prodotti che trovano utilizzo in ambiti quali l'edilizia, l'arredo, l'impiantistica industriale, l'industria navale.

Dello stesso gruppo fanno parte dal 1989 Lampre Portuguesa Lda, azienda con sede a Sintra in Portogallo, creata per aumentare la produzione e la distribuzione dei prodotti in Europa, e Lamital, specializzata nel taglio e nella commercializzazione di prodotti siderurgici piani. Dal 1997 esiste una quarta azienda, Lamfer, che si occupa di management e di ampliamento della gamma di prodotti del gruppo.