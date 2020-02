Trenord assume 80 persone: si cercano addetti alla sicurezza e all'assistenza

Trenord cerca personale. L'azienda ha annunciato l'avvio delle selezioni per l'assunzione di ottanta nuovi addetti. Le figure professionali ricercate si occuperanno di sicurezza a bordo dei convogli e di assistenza alla clientela sui vagoni e a terra negli impianti. I candidati avranno il compito di prestare supporto ai viaggiatori, di gestire azioni di contrasto all’evasione del biglietto e di svolgere attività di presidio a terra – in stazioni e impianti – e a bordo treno, per prevenire episodi critici e collaborare con la funzione Security nella tutela del personale, dei clienti e dei beni aziendali.

Trenord cerca personale: come candidarsi

La selezione di Trenord è aperta a uomini e donne. Tra i requisiti che i candidati dovranno possedere ci sono il diploma di scuola media superiore, ottima conoscenza della lingua italiana, buona conoscenza dell’inglese, disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi su tutto il territorio lombardo. È inoltre richiesta una buona padronanza dei più comuni strumenti digitali.

Gli 80 profili selezionati entreranno a far parte della squadra di Trenord dopo un percorso di formazione della durata di cinque settimane, durante le quali saranno fornite le competenze per svolgere attività di assistenza ai clienti e di tutela della sicurezza. Coloro che fossero interessati dovranno inviare la propria candidatura tramite il sito trenord.it nella sezione “Lavora con noi”.

Nel 2020 Trenord prevede l’ingresso in azienda di altre 200 figure professionali tra macchinisti, capitreno, addetti alla manutenzione e alla bigliettazione oltre a profili specializzati per l’area industriale.