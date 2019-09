Poste Italiane cerca consulenti finanziari, quattro giorni di selezioni a Milano

Poste Italiane è alla ricerca di consulenti finanziari da inserire nel proprio organico. L'azienda, che ha avviato una ricerca e selezione attraverso la piattaforma Monster, ha programmato anche quattro giornate di selezione per i candidati con profili ritenuti idonei che si svolgeranno a Milano dal 22 al 25 ottobre.

Le figure ricercate avranno il compito di supportare l’azienda nel suo programma di sviluppo in Lombardia, Piemonte, Liguria e Val d’Aosta. La ricerca si rivolge in particolare a laureati in Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari, Scienze Bancarie e Assicurative, Economia degli Intermediari finanziari, Scienze Statistiche con votazione non inferiore a 102\110. La candidatura è aperta a tutti coloro che vivono o sono disponibili a trasferirsi nelle regioni indicate.

L’offerta prevede l’ingresso con contratto di apprendistato per la durata di 36 mesi, volto all’avvio di un percorso di crescita all’interno dell’azienda. I candidati prescelti saranno formati per svolgere il ruolo di consulente finanziario, con un affiancamento a figure senior e lo svolgimento di specifici percorsi di training.