Per Natale un’ora di sosta gratis nei parcheggi blu a Lissone per lo shopping in centro

Diecimila ore di sosta gratuite nei parcheggi del centro a Lissone. I voucher - che verranno distribuiti ai cittadini che ne faranno richiesta - consentiranno agli automobilisti di poter parcheggiare nei pressi dei negozi con l’intento di favorire lo shopping locale.

Come già avvenuto lo scorso anno, in occasione del periodo natalizio - e nello specifico fino al 7 gennaio 2020 per abbracciare anche il primo weekend di saldi invernali previsti in Lombardia a partire dal 4 gennaio 2020 - l’Amministrazione Comunale ha previsto particolari agevolazioni per chi si recherà nel centro cittadino in automobile.

Attraverso le Associazioni di categoria, gli esercenti locali e le rappresentanze di riferimento presenti sul territorio del Commercio e dell’Artigianato, dal weekend del 7 e 8 dicembre è prevista la distribuzione ai cittadini che ne faranno richiesta di coupon per la sosta gratuita di un’ora sugli spazi a pagamento della città, ad esclusione dell’area della Stazione.

Complessivamente, grazie ad un accordo fra Comune e SCT titolare della gestione dei parcheggi a pagamento in città, sono previsti 10.000 voucher per un ammontare complessivo di 10.000 ore di sosta.

Come usare il voucher

I voucher avranno la possibilità di un duplice utilizzo così da andare incontro alle esigenze di tutti. Per i “più tecnologici”, il voucher potrà essere utilizzato scansionando il QRcode del valore nominale di € 0,90 presente sul voucher; automaticamente, l’account personale dell’App Sosta+ sarà ricaricato di 0,90 centesimi di credito che potrà essere utilizzato o il giorno stesso o in uno dei giorni successivi. In ogni caso, non potrà essere utilizzata più di un’ora di sosta gratuita al giorno e il credito accumulato attraverso la scansione dei QR Code scadrà in data 7 gennaio 2020.

Per chi non possiede un account personale sull’App Sosta+, non ci sarà alcun problema: sarà sufficiente esporre sul cruscotto dell’auto il voucher al fianco del disco orario che segnalerà agli Ausiliari della Sosta l’orario di validità del voucher stesso. Il voucher sarà poi “annullato” mediante scansione dagli Ausiliari della sosta e non sarà pertanto riutilizzabile.

Per entrambe le modalità, una volta che si sarà usufruito dei 60 minuti di sosta gratuita al giorno, per continuare ad occupare lo stallo a pagamento sarà necessario munirsi di apposito ticket.

“Come Amministrazione Comunale abbiamo fortemente voluto un’azione che dimostra sensibilità verso il commercio nel periodo dello shopping natalizio, favorendo la sosta nelle aree nevralgiche del nostro Centro - commentano il sindaco Concettina Monguzzi e l’assessore al Marketing Territoriale Alessandro Merlino - Confidiamo che molti cittadini, sia lissonesi che no, solleticati dalla possibilità di usufruire di un’ora di sosta gratis, vengano nel nostro centro anche da fuori città per fare i loro acquisti di Natale”.