Da 12 a 35mila euro, ecco quanto costano i box a Monza: la mappa zona per zona

Dai 35mila euro per acquistare un box nel centro storico ai 12mila di Sant’Albino. La mappa dei prezzi per garage e posti auto a Monza mostra cifre differenti a seconda delle zona, con un primato in termini di costi che vede protagonista il centro città.

"Nella prima parte del 2019, il 71,3% delle operazioni relative ai box ha avuto come finalità l’acquisto, il 28,7% la locazione —si legge in un’analisi di Tecnocasa —. Rispetto ad un anno fa è in aumento la percentuale di compravendite di box a conferma della generale ripresa del mercato immobiliare residenziale".

Secondo quanto emerge dall'indagine il 51,6% delle persone che ha acquistato un box lo ha fatto come forma di investimento mentre il 48,4% per utilizzo proprio. "Il box, infatti, è una forma di investimento più facile da gestire rispetto all’abitazione", spiegano dal gruppo.

A Monza per un box si spendono mediamente 15-16mila euro in zona Libertà, San Fruttuoso o a San Donato, qualcosina meno in zona San Giuseppe, Cederna, Triante e a San Rocco. Chi vuole acquistare un garage in zona San Biagio, nel quartiere Musicisti o in via Bergamo deve essere disposto a pagare dai 20 ai 25mila euro. Cifra che cresce fino a 35mila euro per il centro storico.

Analogo ma più economico, invece, il mercato dei posti auto: i prezzi variano tra i 15mila euro del centro storico e i 4mila euro di San Fruttuoso.

Quanto costa un box a Monza? I prezzi aggiornati al 2020