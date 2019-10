Da 2mila a 4mila euro al metroquadro: ecco quanto costa comprare casa a Monza

Quanto costa comprare casa a Monza? E in Brianza? Per il capoluogo brianzolo per chi sceglie di investire nel mattone puntando sul nuovo si va dai 1900 euro al mq per la zona del Rondò dei Pini fino ai 3800 euro del centro storico, passando per i 3100 euro/mq per la zona Musicisti e ai 2300 circa del quartiere Cederna e Cazzaniga. Per l'usato i prezzi scendono con i 2400 euro del centro storico e i 1600 euro per San Donato o 1400 euro per Sant'Albino. Questi i dati relativi all'andamento del mercato immobiliare a Monza per il primo semestre dell'anno 2019 diffusi da Tecnocasa.

Diversi i prezzi per gli acquisti in provincia, con differenze notevoli da comune a comune. Tra le zone più care Vimercate, Villasanta, Brugherio, Biassono e Seregno. I comuni dove acquistare casa costa meno invece, sempre secondo la rilevazione, sono Sulbiate, Sovico, Cornate d'Adda (1400 eur/mq) e Busnago (1600).

Ecco nel dettaglio i prezzi per la città di Monza, per gli acquisti sul nuovo e sull'usato e per gli affitti, zona per zona. E poi il costo relativo agli immobili della Brianza, comune per comune.

Quanto costa casa a Monza: i prezzi

PREZZI IMMOBILI - I SEM 19 ZONA Usato sign Usato med Usato eco Nuovo sign Nuovo med Nuovo eco Monolocali Bilocali Trilocali MONZA CITTÀ CAZZANIGA P 1800 1300 900 2400 2200 Nd 350 450 600 CEDERNA S 1500 1200 900 2600 2400 2300 400 450 650 CENTRO STORICO C 2800 2400 2000 4000 3800 Nd 450 650 1100 GRAZIE VECCHIE C 2300 1700 1100 2800 2600 Nd 400 500 700 LECCO S 1750 1500 1350 3000 2800 2600 450 550 650 LIBERTÀ S 1750 1500 1100 2700 2500 2400 400 500 700 MUSICISTI S 2500 2200 1500 3300 3100 Nd 350 550 950 OSPEDALE P 2400 2000 1300 3100 3000 Nd 400 600 900 RONDÒ DEI PINI S 1800 1600 800 2150 1900 1600 350 480 550 SAN BIAGIO S 2500 2200 1500 3100 2900 Nd 450 600 950 SAN CARLO S 2500 2100 1300 2900 2700 Nd 400 600 800 SAN DONATO P 1600 1150 900 2600 2200 Nd 400 500 600 SAN FRUTTUOSO C 1900 1750 900 2650 2300 1900 350 480 550 SAN GIUSEPPE P 2000 1400 900 2600 2500 Nd 300 450 600 SAN GOTTARDO S 2400 2000 1200 3000 2800 Nd 400 600 800 SAN ROCCO P 1500 1100 800 Nd Nd Nd 400 500 600 SANT'ALBINO P 1400 1200 950 2400 2200 2100 350 400 550 SOBBORGHI C 1800 1500 1100 2900 2600 2500 400 520 700 TRIANTE P 2400 1900 1200 2800 2600 Nd 350 450 600 VIA BERGAMO S 1900 1700 1600 3100 2900 2700 450 600 700

Quanto costa casa in Brianza: i prezzi in ogni comune