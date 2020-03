Gelsia, slittano le scadenze per il pagamento delle bollette

Pagamenti posticipati per le bollette Gelsia. L'azienda ha deciso di prorogare i termini delle scadenze per far fronte all'emergenza coronavirus e venire incontro alle numerose richieste degli utenti.

I pagamenti delle fatture in scadenza nel mese di marzo possono essere posticipati al 20 aprile, senza incorrere nell’aggravio di interessi di mora per ritardato pagamento. I pagamenti delle fatture in scadenza nel mese di aprile possono essere posticipati al 10 maggio.

"Ricordiamo inoltre che rimane attivo il servizio rateizzazioni tramite call center 800.478.538. Per rimanere informati su tutti gli aggiornamenti, invitiamo a consultare il sito mygelsia.it – sezione News" hanno fatto sapere da Gelsia.