Ecco i Super foodies, i nuovi "Rollinz" di Esselunga: come collezionarli tutti

Esselunga ci riprova: dopo il successo dei "Rolllinz" di Star Wars, i "Wizzies" di Harry Potter e i Minions, nei supermercati della famiglia Caprotti arrivano i "Super foodies", i supereroi che insegnano a mangiare in modo sano ai bambini, iniziativa realizzata con la collaborazione dell’Istituto Nazionale dei Tumori e gli esperti di Madegus-Maestri del Gusto.

Quanti personaggi da collezione ci saranno? Cosa bisogna fare per ottenere un pupazzetto? Ci sarà un raccoglitore? Fino a quando si potranno trovare nei supermercati? Queste le domande più ricorrenti tra gli appassionati. Procediamo con ordine.

Tutti i personaggi

Secondo quanto reso noto dall'azienda di Pioltello Limito i personaggi da collezionare saranno 24. I pupazzetti si potranno trovare nei supermercati Esselunga dal 2 maggio fino al 26 giugno ottobre. Per ottenerli bisognerà fare una spesa minima di 25 euro o 50 punti Fragola (condizione necessaria: essere in possesso della carta Fidaty); non solo: oltre al pupazzetto verrà consegnato anche una carta gioco. Per completare la collezione sarà in vendita anche un raccoglitore. Pupazzetti "amici dell'ambiente": i personaggi sono realizzati in plastica riciclata e la carta da gioco in carta FSC. La bustina? Anche lei è sostenibile e può essere smaltita nella carta. Non solo, i più fortunati troveranno anzichè un pupazzetto un portachiavi di Lady Fra, Tom Pacho, Super Ki o Super M.

I "laboratori" nei supermercati

Da sabato 4 maggio i bimbi potranno partecipare ai laboratori didattici nei supermercati pensati per avvicinarli in modo divertente al mondo della frutta e verdura. Ad accoglierli ci saranno i Maestri del Gusto. Attraverso il gioco i futuri "scienziati" dovranno dimostrare le proprie abilità. Saranno divisi in due squadre e ogni squadra dovrà superare 5 prove per potersi guadagnare il diploma di "Scienziato Super Foodies".

Tutti gli appuntamenti nei negozi della Brianza