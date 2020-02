Da 4.700 a 2.100 euro al mq, ecco quanto costa comprare casa a Monza

Quanto costa comprare casa a Monza? A rispondere a questa domanda sono i dati relativi all’andamento del mercato immobiliare nel capoluogo brianzolo che emergono dalla “Rilevazione dei prezzi degli Immobili” sul II semestre 2019, realizzata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, attraverso una Commissione di rilevazione composta dalle principali Associazioni di Categoria ed Ordini Professionali del settore.

I prezzi delle case a Monza

In città i prezzi medi delle case si attestano a 2.840 €/mq per gli appartamenti nuovi (classe energetica A-B), con una variazione di +0,5% rispetto al primo semestre 2019. Quanto si spende quindi per comprare casa a Monza? Si va dai 4.700 €/mq in media del centro storico e 3.900 €/mq del Parco - Villa Reale, per arrivare ai prezzi più contenuti di San Rocco, Sant’Alessandro, Sant’Albino, Cederna-Cantalupo (2.100 €/mq) e del quartiere Taccona-Rondò dei Pini (2.150 €/mq).

Una crescita dei prezzi più sensibili è stata registrata nella zona Cazzaniga-Ospedale Nuovo (+2,5%) a 3.050 €/mq e a San Fruttuoso (+2,1%) a 2.475 €/mq. In generale, si assiste a una lieve crescita sia per il nuovo (+0,5% nel semestre) sia per i prezzi degli appartamenti recenti (+0,3%) sia per quelli da sistemare e ristrutturare (+0,2%).

Prezzi delle case in Brianza

Anche in Brianza il mercato immobiliare nel II semestre 2019 è stabile: i prezzi delle case nuove valgono mediamente 1.964 €/mq (variazione +0,5% nel semestre). Crescita più marcata rilevata a Sulbiate (+5,6% nel semestre) e a Biassono (+3,5%). Per l’acquisto di appartamenti nuovi si va da un massimo di 3.300 €/mq di Vimercate centro (+3,3%) ai 2.550 €/mq di Arcore (+1,1%), dai 2.300 €/mq di Agrate Brianza ai 2.100 €/mq di Cesano Maderno (variazione nulla), dai 2.450 €/mq di Desio ai 2.400 €/mq di Vedano. In Brianza i Comuni dove si registrano i prezzi più elevati per gli appartamenti nuovi (classe energetica A-B) sono Vimercate (massimo a 3.300 €/mq), Brugherio (3.000 €/mq) e Villasanta (2.800 €/mq). Comprare una casa nuova è invece più conveniente a Busnago, Bovisio Masciago e Ceriano Laghetto (quotazioni a partire da 1.450 €/mq) e Burago Molgora e Cogliate (da 1.500 €/mq).

Quanto costa una casa in affitto a Monza

Anche per gli affitti i prezzi risultano mediamente stabili. A Monza il canone medio annuo si attesta sui 62 €/mq per appartamenti di oltre 70 metri quadri non arredati (+0,2%), mentre in Brianza si registra una variazione nulla in sei mesi, per un canone medio di 64 €/mq/anno. Per monolocali e bilocali affittati arredati, le locazioni crescono maggiormente a Monza città (+0,6% in sei mesi), con un canone medio di 448 €/mese, rispetto alla Brianza dove il valore si attesta a 416 €/mese (stabile).



“Il prolungamento della metropolitana a Monza - ha affermato Beatrice Zanolini, Consigliere Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - aprirà nuove opportunità sul territorio, valorizzando l'esistente e facilitando nuovi insediamenti residenziali e di impresa, impattando anche sul valore degli immobili. La potenzialità di questa nuova rete di collegamento, però, è strettamente connessa alla valorizzazione urbana in senso allargato: potenziamento di infrastrutture e servizi; presidio commerciale con esercizi di vicinato e attività artigiane; cura del verde urbano e degli spazi comuni anche come luogo di aggregazione; garanzia di sicurezza e di decoro. Questo processo di valorizzazione, se ben pianificato nel tempo, può rappresentare un elemento attrattivo già fin da ora - nel comparto residenziale quanto in quello terziario - per possibili investitori che puntano ad un futuro che mette al centro la qualità della vita”.