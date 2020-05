Monza, quali negozi riapriranno il 18 maggio? Ecco la risposta della Regione

Quali attività potranno riaprire a Monza e in Lombardia il 18 maggio? Questa è la domanda che si stanno ponendo diversi negozianti. Per il momento non c'è ancora una risposta certa, l'elenco potrebbe arrivare entro la fine della settimana. "Verso domani o giovedì dovremo avere i dati su eventuali infezioni che si possono essere verificate da lunedì", 4 maggio. "Entro giovedì penso di dare una risposta, che sia positiva o negativa", sulle nuove attività che potranno riaprire. Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a Mattino5 nella giornata di martedì 12 maggio.

"Dal 18 maggio — ha aggiunto Fontana — i negozi riaprono per scelta del governo, prima di allora dovremo ricevere le linee guida che ci saranno inviate dal governo tramite l'Inail, poi incroceremo le linee guida con dati epidemiologici e avremo la possibilità di fare delle valutazioni, chiedendo al governo di riaprire qualche attività in più".

Il presidente della Lombardia ha spiegato che alla base di ogni decisione "ci deve essere la garanzia che questa epidemia non riprenda. Il nostro primo interesse sarà di valutare i numeri e le condizioni dell'epidemia. Prima di fare qualunque valutazioni voglio vedere i numeri, se i numeri vanno nella direzione delle ultime settimane e se il contagio è in discesa, si potrà pensare di riaprire qualche attività".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Successivamente, ha aggiunto, "un elemento che aspettiamo, da ormai tre settimane, è accordo governo sindacati per dilazionare orario riapertura delle attività. Più ancora della riapertura delle attività il vero problema è trasporto pubblico locale. Il tempo inizia a essere molto stretto".