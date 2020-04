RJA Connect: il mondo del lavoro si racconta e si confronta on line, per gettare uno sguardo sui futuri possibili

Parola d’ordine, guardare al futuro: in un momento delicato per il mondo del lavoro, e alle soglie della tanto dibattuta fase 2 per la ripresa di parte delle attività produttive in Lombardia e su tutto il territorio nazionale, RoadJob, Il network creato da aziende, professionisti e scuole dei territori di Como, Lecco e Monza-Brianza per promuovere una nuova relazione dell’industria con il tessuto sociale e facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, lancia una serie di appuntamenti on line, per sollecitare il dibattito, mantenendo viva la discussione sulle tematiche del mondo produttivo, mettendo in primo piano le sfide delle imprese e dei giovani, tutti alle prese con scenari del tutto nuovi.



RoadJob rilancia la centralità del mondo delle imprese, in termini di progettualità per quella che si prospetta come una vera e propria fase di ricostruzione e ripensamento del tessuto economico del Paese, e mantiene la focalizzazione sui giovani, perché restino connessi con il proprio futuro e con le possibilità di lavoro qualificato sul proprio territorio. Nasce così RJA Connect, progetto articolato in tre format, rivolti a target specifici, per raccontare da diversi punti di vista il mondo del lavoro, le sue difficoltà, ma anche le opportunità che ogni momento di crisi apre, se colte per tempo e con consapevolezza.



Dirette IGTV, utilizzo dei social network, streaming e blog: la rete offre l’opportunità di raggiungere con contenuti mirati a target differenti. Così il canale Instagram di RoadJob ospita RJA Connect Live, dirette settimanali Instagram di circa 30 minuti rivolte ai ragazzi, con l’obiettivo di raccontare le tematiche del lavoro, le incertezze e le difficoltà del momento, ma anche per aprire un’opportunità di incontro diretto con le aziende: dalle opportunità offerte dal digitale, al modo migliore di curare la propria immagine sui social, un esperto del settore, in dialogo con un referente RoadJob offrono spunti e consigli, con la possibilità ai partecipanti di intervenire in diretta, con le più varie domande e per approfondire alcune tematiche. RJA Connect Log è invece lo spazio dedicato al racconto in prima persona degli imprenditori del territorio: sul blog del sito RoadJob (https://roadjob.it/notizie/) le interviste settimanali a CEO, proprietari e management delle aziende del territorio, anche al di là del network, per condividere il modo in cui stanno vivendo l’emergenza, tra chiusure, continuità nel rispetto delle normative in tema di distanziamento sociale e messa in sicurezza, o riconversioni produttive per far fronte all’emergenza, coltivando uno spirito di adattamento e reazione che va ben oltre il presente. Storie quotidiane di resilienza e squarci aperti sul futuro, per avanzare proposte concrete sul dopo da parte di chi il mondo del lavoro lo vive e vuole continuare a crearlo, in prima persona ogni giorno. Infine RJA Connect Talks, workshop-webinar rivolti alle aziende per fare rete tra imprenditori ed esperti del settore, appuntamenti rivolti ciascuno ad uno specifico focus - dallo smart working alla digitalizzazione, dalla brand reputation al sales marketing - affrontato da ogni ospite a confronto con un testimonial di un’azienda, un confronto a distanza che darà anche largo spazio alle Questions & Answers di tutti i partecipanti in un clima di interazione e condivisione di pensieri.

“Dare voce al mondo del lavoro a 360°: questo è l’obiettivo che da sempre perseguiamo con RoadJob, e che con più forza intendiamo perseguire in questo momento - afferma Marco Onofri, Rodacciai e Responsabile RoadJob Academy - Ci siamo resi conto che ci sono tratti comuni alle esperienze degli imprenditori del nostro territorio: la piena consapevolezza delle problematicità del momento e la preoccupazione per la salute dei propri collaboratori, ma anche la fiducia e l’ottimismo verso il futuro. In questo contesto i valori della condivisione, del fare squadra, di collaborare, di dare il proprio contributo per un bene più ampio, permettono di riscoprire un nuovo senso di comunità in cui riconoscersi. Sono tutti elementi alla base del progetto RoadJob Academy e che diventano in questo contesto un punto di forza per chi fa parte del network e non solo, che dobbiamo riuscire a veicolare all’esterno perché gli imprenditori vi si possano riconoscere e i ragazzi trovare una possibile ulteriore motivazione per un futuro, che a ragione può apparire quanto mai incerto.”