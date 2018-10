Desio, ha aperto lo sportello lavoro: info point per favorire l’incontro tra domanda e offerta

Ha aperto a Desio lo "Sportello Servizi al Lavoro", il nuovo "info point" per i servizi al lavoro e alla formazione, gestito da "Afol Monza e Brianza" ("Agenzia Formazione, Orientamento e Lavoro" della Provincia di Monza e della Brianza).

"Il lavoro è la vera emergenza di questo Paese, ha dichiarato il Sindaco Roberto Corti. La mancanza di lavoro colpisce al cuore la dignità delle persone. Il primo passo è aiutare i cittadini nella conquista della stabilità e indipendenza economica. E questo sportello è uno strumento utile. È il primo contatto nella catena delle politiche attive per il lavoro collegato con i centri per l'impiego che sono strutturati per favorire il confronto tra le necessità dell'impresa e le domande di lavoro".

Lo "Sportello Servizi al Lavoro" si trova in via Cavalieri di Vittorio Veneto, con ingresso dal cortile della Biblioteca civica, e sarà aperto tutte le mattine del mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. È, inoltre, possibile fissare un appuntamento chiamando al numero 0362/62.55.13 oppure scrivendo una mail a: sportellolavoro@comune.desio.mb.it.

"Si tratta di un’offerta complessa e articolata, che risponde ai cittadini con servizi personalizzati e di immediata attivazione. L’obiettivo è che il reinserimento lavorativo di chi è stato espulso dal mercato – afferma il sindaco – e l’ingresso nel mondo del lavoro, soprattutto dei giovani, possa essere sostenuto e promosso con continuità".

Le azioni principali dello sportello sono: informare i cittadini sul mercato del lavoro e sulle possibilità offerte dal territorio e orientare chi cerca lavoro; supportare i lavoratori nella ricerca di una occupazione, a partire dalla stesura o revisione del curriculum, o nella loro ricollocazione dopo periodi, anche lunghi, di disoccupazione; inserimento nelle banche dati di Monza e Brianza e della città metropolitana di Milano e aggiornamento del profilo; gestione candidature per offerte di lavoro o stage.

Il "bacino d’utenza" dello "Sportello Servizi al Lavoro" comprende giovani e adulti disoccupati, residenti o domiciliati a Desio, e le aziende del territorio che intendono accedere ai servizi di "AFOL MB" (preselezione, attivazione di tirocini, consulenza normativa sulle tipologie contrattuali e assunzioni