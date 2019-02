Superenalotto: la fortuna bacia Bovisio Masciago, centrato il cinque da 47mila euro

La fortuna bacia la Brianza. Nella serata di giovedì 21 febbraio è stato centrato un " cinque" da 47mila euro al Superenalotto, la schedina fortunata è stata giocata presso il punto vendita Sisal Bar Franca di via Marconi. Non è la sola schedina vincente: altre tre schedine in tutta Italia hanno centrato il "cinque". Nel frattempo il montepremi ha raggiunto i i 108,5 milioni di euro.