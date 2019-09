Talent Day da McDonald’s: una giornata per scoprire come si lavora nel fast food

Incontrare il direttore e i dipendenti, scoprire come si lavora dietro il bancone e nelle cucine del fast food e conoscere le eventuali opportunità di lavoro per entrare a far parte della squadra. Sabato 14 settembre da McDonald’s è tempo di Talent Day. L’iniziativa che coinvolge 600 ristoranti in tutta Italia è in programma anche nei tre McDonald’s dell’area di Monza: Monza San Fruttuoso in viale Lombardia, in Corso Milano 19 e Concorezzo (viale Monza 14). Porte aperte dalle 8 alle 18.

“La giornata - spiega una nota della catena di fast food - si rivolge a tutte le persone che desiderano scoprire come si lavora all’interno di un ristorante McDonald’s, ma soprattutto questa sarà l’occasione per attrarre giovani talenti che vogliano mettersi alla prova e iniziare una nuova carriera, candidandosi a ricoprire le 1.000 posizioni ancora aperte in tutta Italia nel 2019 e permettendoci così di rafforzare lo staff dei nostri ristoranti”

Per i candidati, il Talent Day sarà un’occasione concreta per incontrare i dipendenti– dal direttore al manager ai crew - ascoltare storie ed esperienze, approfondendo tipologie di mansioni per ciascun ruolo, percorsi di formazione e opportunità di carriera.

Dei 24.000 dipendenti che lavorano nei 600 McDonald’s italiani, la maggior parte è composta da donne (62%), che sono anche il 50% degli store manager. L’età media dei dipendenti è 31,5 anni, 30 per i crew, 35 per i manager e 39 per gli store manager. Il 92% dei dipendenti che lavora da McDonald's è assunto con forme contrattuali stabili.