Tomorrowland a Monza, ecco il concorso per vincere due biglietti per vivere l'evento gratis

Due coppie di biglietti per il Tomorrowland di Monza, quattro ticket letteralmente introvabili. È il premio di un concorso lanciato da un noto marchio di tecnologia.

Per partecipare al concorso basta registrarsi entro il 30 giugno su questo sito. Stop. Per il resto basta incrociare le dita. L'estrazione, come si legge nel regolamento, avverrà il 6 luglio e ogni vincitore riceverà due biglietti omaggio.

Il Tomorrowland

Si tratta del festival di musica elettronica più famoso al mondo. Sabato 28 luglio, infatti, nel grande polmone verde brianzolo si terrà "Unite with Tomorrowland", l'evento firmato proprio da Tomorrowland che unisce lo storico festival di Boom, in Belgio, con altre sette città nel mondo. Nel 2018 per "Unite" sono state scelte Monza, Abu Dhabi, Libano, Malta, Messico, Spagna e Taiwan.

L'idea dello show è semplicissima: sul palco - come sempre spettacolare - che verrà allestito a Monza e nelle altre città si alterneranno diversi dj e numerosi collegamenti in diretta streaming con l'esibizione principale in Belgio dalle 16 fino alle 3 di notte.

I biglietti

Tutti i ticket sono sold-out dal mese di marzo, spazzolati via in poche ore da tantissimi appassionati del festival di musica elettronica. "Con questo veloce sold out — avevano scritto gli organizzatori — ci avete dimostrato che siete in migliaia a condividere il nostro entusiasmo per Unite. Speriamo di riuscire ad accontentare anche qualche fan in più rimasto senza biglietto".