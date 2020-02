Gioca 1 euro e ne vince 100mila al 10eLotto: la fortuna bacia Monza

Vincita da 100mila euro al 10eLotto a Monza.

La dea bendata ha baciato il capoluogo brianzolo con una super vincita registrata in una ricevitoria cittadina dove un fortunato giocatore ha puntato un euro e, grazie a un 'nove' su un'estrazione frequente ha incassato 100mila euro. Sono stati i numeri 5, 6, 9, 14, 17, 22, 35, 84 e 86 a "regalare" 100 mila euro al fortunato vincitore che confrontando direttamente sul monitor i 9 numeri giocati con i 20 numeri estratti, ne ha indovinati 9 su 9.

Dall'inizio dell'anno - come riporta Agimeg - i giochi del Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 575 milioni di euro.

In Lombardia la Fortuna ha premiato anche Daverio, in provincia di Varese, con la più alta vincita centrata al Lotto nell'ultimo concorso, pari a 23.750 euro per effetto di un terno sulla ruota di Cagliari.

Nel concorso la seconda vincita più alta registrata ammonta a 14mila euro vinti a Somma Vesuviana, a Napoli, con una giocata sulla ruota partenopea, terzo posto per i 13.750 euro vinti a Rimini con un terno su Torino.