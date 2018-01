"Nababbo di Natale", vincita da un milione di euro a Varedo

Un milione di euro. E' questa la cifra a cui ammonta la vincita record registrata a Varedo grazie al concorso "20 Nababbi a Natale" che ha deciso di premiare i giocatori del SuperEnalotto.

L'iniziativa speciale dedicata al Natale ha consentito di mettere in palio 20 premi garantiti da un milione di euro ciascuno nel concorso numero 154 di sabato 23 dicembre.

Uno di questi superpremi è stato vinto in Brianza, a Varedo, da un fortunato giocatore che è entrato nella tabaccheria-ricevitoria di via Agnesi 5. Quella brianzola però non è stata la sola vincita premiata in Lombardia: l'iniziativa infatti ha portato sette vincite di cui due a Milano, una a Casorate Primo e a Mortara e ancora a Seriate e a Como.