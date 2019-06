Escape Park - Fuga dal Bosco Bello nel Parco di Monza - sabato 22 giugno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Escape Park - Fuga dal Bosco Bello Da secoli infestano il bosco e non conoscono pace… Vuoi scoprire chi sono? Dodici avventurieri partono da Cascina Costa Alta alla volta del Bosco Bello per risolvere uno dei misteri più antichi del Parco di Monza Da mesi nel Bosco Bello si sentono strani mormorii, afflati sibillini e misteriosi crepitii. Nella notte sono state avvistate anche delle sagome oscure. Pianti di morte e d’amore attendono i coraggiosi che non hanno paura dei rumori del bosco... Avete novanta minuti di tempo per aiutare a placare gli irrequieti spiriti del Bosco Bello, due nobili innamorati che conobbero uno sfortunato amore e persero la vita negli anni della famosa peste raccontata dal Manzoni. Armatevi di coraggio e arguzia per scoprire le tracce e risolvere gli enigmi dispersi lungo il percorso realmente solcato secoli fa dagli sventurati amanti: ora siete voi a doverlo ripercorrere per svelare il loro arcano segreto! L’iniziativa è organizzata dagli operatori di Cooperativa Sociale META Onlus, che vi faranno scoprire le misteriose leggende del Parco di Monza, sfidando le vostre capacità di orientamento e collaborazione, mettendovi alla prova con rompicapo e indovinelli. IL PROGRAMMA DELLA SERATA Dalle 21.15 alle 21.30 accoglienza, con presentazione dell’esperienza e accredito delle prenotazioni. Dalle 21.30 alle 23.00 Escape Park, da Cascina Costa Alta al Bosco Bello. Dalle 23.00 alle 23.15 domande e risposte, foto ricordo e saluti. INFORMAZIONI Scopri di più al link www.metacoop.org/escapepark La partecipazione all'attività ha un costo di 25,00 euro a persona. La prenotazione all'attività è obbligatoria, compilando il modulo online al link www.metacoop.org/escapepark In caso di maltempo l’attività verrà rimandata in base alle disponibilità. Ingresso a piedi dal cancello di Via Costa Alta a Biassono (MB). Posti disponibili: 12 posti massimo (2 gruppi da 6 persone). Per informazioni e dettagli: iscrizioni@metacoop.org 335.5309441 lunedì, mercoledì, venerdì 11.00-14.00 e martedì, giovedì 15.00-18.00