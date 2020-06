Estate, le piscine all'aperto a Monza e in Brianza

Sole, temperature in rialzo e voglia di mare: a Monza e in Brianza, l'estate porta con sé la voglia di rinfrescarsi in piscina.

Ecco dunque un elenco delle piscine all'aperto di Monza e Brianza, per pomeriggi divertenti a due passi da casa.

Piscine all'aperto: Monza

La piscina Triante, in via Pitagora 12, offre agli utenti una vasca outdoor da 25 metri, una vasca ludica per i bambini, un ampio solarium con green zone e spogliatoi con docce, armadietti e toilette. Gli orari? Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19, il sabato e la domenica dalle 9 alle 19. Il costo è di 7.70 € dal lunedì al venerdì, di 8.20 € il sabato e la domenica (i bambini sotto i 13 anni pagno 5 e 6.60 €). Nell'estate 2020, la piscina è aperta fino alle 21.00 e per entrarvi è necessario compilare un'autocertificazione.

Piscine all'aperto: Agrate Brianza

La piscina del Tennis Agrate, in via Dante 110 presso il Palazzetto dello Sport, dispone di una vasca scoperta aperta da giugno a settembre di mt 20x10 con zona idromassaggio, una piccola piscina a parte per i più piccoli e un’ampia zona verde attrezzata con sdraio, lettini ed ombrelloni per rilassarsi e prendere il sole.

Piscine all'aperto: Arcore

Insport ad Arcore (in via San Martino) è una piscina all'aperto aperta 7 giorni su 7. Un vero e proprio lido estivo, aperto dalle 10 alle 21 dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 19.30 il sabato e la domenica. Questi i prezzi:

Ingresso Giornaliero Intero Festivo: 9€

Ingresso Giornaliero Ridotto Festivo (dai 3 ai 17 anni): 7,50€

Ingresso 3 ore Intero Festivo: 7,50€

Ingresso 3 ore Ridotto Festivo: 6,50€

Ingresso Giornaliero Intero Feriale: 7,50€

Ingresso Giornaliero Ridotto Feriale: 6,00€

Ingresso 3 ore Intero Feriale: 6,50€

Ingresso 3 ore Ridotto Feriale: 5,00€

Disponibili qui anche gli abbonamenti.

Piscine all'aperto: Burago di Molgora

L’Oplà Village è un’oasi in città all’insegna del divertimento. Il centro dispone di 1100 mq di acqua in cui rinfrescarsi fare idromassaggio, di 150 metri di scivoli, di un’area attrezzata per il solarium e di tanta sabbia per rilassarsi come se si fosse in spiaggia. Presente anche un servizio bar paninoteca e ristoro. Gli orari di apertura fino a fine agosto vanno dalle 9.30 all 19.00. Per l'estate 2020 la prenotazione è obbligatoria. Il costo? 10.50€ per gli adulti, 8.50€ per i bambini nati tra il 2006 e il 2016, 2.50€ per i bambini nati nel 2017.

Piscine all'aperto: Cesano Maderno

A Cesano Maderno, in via Po 55, ci sono una piscina da 25 m con copertura mobile e due vasche didattico/ricreative, 1 sala fitness e danza, 1 sala con attrezzature cardio isotoniche, 1 area verde con solarium e un’area thermarium ed estetica. Il lido estivo è aperto 7 giorni su 7, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 19, Gli ingressi sono disponibili nella modalità giornaliera o per periodi di tre ore (qui prezzi e modalità).

Piscine all'aperto: Concorezzo

Tra le piscine all'aperto di Monza e Brianza, Acquaworld è la soluzione perfetta per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Gli orari di apertura?

10.30 - 20.30 dal lunedì al giovedì

10.30 - 21.30 il venerdì

9.30 - 00.30 il sabato

9.30 - 20.30 la domenica

L'ingresso giornaliero intero in settimana costa 21 euro mentre il ridotto, per i ragazzi e bambini da 101 cm a 14 anni compiuti, 15 euro. Il sabato, la domenica e i festivi il prezzo sale a 25 euro e 16 euro per il ridotto. Per l'estate 2020, a causa delle restrizioni dovute al Coronavirus, non è ancora certa la riapertura.

Piscine all'aperto: Desio

Desio offre una piscina scoperta all'interno del centro sportivo in via Serao 63. La Piscina Comunale di Desio offre una zona all'aperto dotata di una vasca suddivisa in zone ludiche (2 scivoli, fontane ed idromassaggio) e una parte centrale regolamentare da 25 m con corsie per poter nuotare. Inoltre, vi è un ampio solarium con prato sintetico con lettini e sdraio. Gli orari vanno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 23, il sabato dalle 9 alle 19.30 e la domenica dalle 9 alle 14. Le tariffe giornaliere sono di 9 euro per l'ingresso intero (7 euro per quattro ore) e 6.10 euro il ridotto giornaliero..

Piscine all'aperto: Lesmo

A Lesmo c'è l'impianto La Baia, in via Petrarca 2, aperto fino al 30 agosto dalle 10 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 19.30 il sabato e la domenica. Il centro dispone di vasche all'aperto, un'area scivoli e una zona idromassaggio. Il costo dell’ingresso giornaliero dal lunedì al sabato a tariffa intera è di 10 € mentre il costo del biglietto ridotto è di 8,50 €. La domenica costa 12,50 € l’ingresso intero, e 11 € il ridotto. Ma sono disponibili anche pacchetti famiglia e ingressi solo mattina e solo pomeriggio.

Piscine all'aperto: Limbiate

Le piscine Aqvasport si trovano in via Tolstoj 85. Gli orari dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 20, gli scivoli sono aperti dalle 10 alle 19 ma sono chiusi dal lunedì alle venerdì dalle 13 alle 14. L’ingresso ha un costo di 9 € nei giorni feriali (7,50 € il ridotto), 10 € il sabato (8,50 € il ridotto) e 10,50 € la domenica (9 € il ridotto). Qui tutti i prezzi e le info. Sempre a Limbiate, le Piscine Al Gabbiano (via del Laghetto 6) hanno un biglietto d'ingresso di 8 € dal lunedì al sabato e di 10 € la domenica, ma si possono acquistare anche ingressi ridottti dalle 14 alle 19 oppure dalle 17 alle 19.

Piscine all'aperto: Lissone

​In via Cilea 2 c'è una piscina scoperta all'interno del centro sportivo comunale, con orario di apertura dalle 10 alle 20 dal lunedì alla domenica. Il costo dell'ingresso per gli adulti è di 8 € dal lunedì al venerdì, di 10 € il sabato e la domenica (i bambini sotto i 130 cm pagano 6 e 8 €, i bambini sotto i 90 cm entrano gratis). Qui i prezzi degli abbonamenti e delle mezze giornate.

Piscine all'aperto: Giussano

Il centro Sport Active si trova in via Conciliazione, ed è dotato di un'ampia piscina all'aperto con diversi scivoli. La struttura ha una superficie coperta di 3.600 mq ed dotata di 4 piscine, 6 acquascivoli di tipo Toboga, 2 idrotubi, palestra attrezzata, area relax con sauna e bagno turco, bar e ristorante, nonché di un parco estivo di 16.000 mq. Il lido estivo è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20:

Piscine all'aperto: Meda

Due vasche all’aperto per la stagione estiva si trovano all'interno dello Sport Village di via Icmesa 25. Aperto dalle 9 alle 19, il centro ha un biglietto di ingresso giornaliero a 8 € (i bambino fino a 13 anni pagano 6 €). Si può però acquistare anche un biglietto mattiniero/pomeridiano oppure per la pausa pranzo. Per l'estate 2020, è obbligatoria la prenotazione del lettino.

Piscine all'aperto: Seregno

Il Centro Sportivo di Seregno offre 2 vasche indoor e 3 outdoor, ed è aperto in tre fasce orarie:

mattino: dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 14

pomeriggio: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 15 alle 19.30

sera: dal lunedì al venerdì dalle 19.30 alle 21.30

Per l'estate 2020 l'accesso è consentito solo previa prenotazione telefonica, chiamando dalle 10 alle 17 i numeri 0362 229097 o 0362 229098.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Piscine all'aperto: Varedo

A Varedo, in via Rebuzzini 20, il Lido Azzurro è aperto dalle 10 alle 19. La vasca all’aperto misura 33 x 16 mt e ha 6 corsie con profondità da 80 cm a 160 cm, mentre per i bambini c'è una vasca 20 x 12 mt con profondità tra i 20 e gli 80 cm, scivoli e giochi a tema. L'ingresso per la vasca esterna è di 3 €, 5 € per il noleggio del lettino.