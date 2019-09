'10k', torna la mitica corsa sotto le stelle

La mitica 10k, la corsa sotto le stelle, torna a Monza sabato 21 settembre con la sua 12esima edizione.

Si parte alle 20 con la '10k Popular', in cui si corre a ritmo libero per un percorso di 5 chilometri. La '10K Chrono Fidal' invece inizia più tardi, alle 21:30, per un percorso da 10 chilometri. "La corsa podistica - scrivono gli organizzatori - sfilerà sullo storico percorso tracciato interamente nel cuore di Monza, per unire professionisti ed appassionati in una notte di fine estate".

In occasione della manifestazione sportiva, il centro storico di Monza sarà chiuso al traffico dalle 18.30 alle ore 23. Per maggiori info consultare: www.diecikappa.it.