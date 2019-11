3° incontro campagna pubblica Monza città efficiente

Habitami Energy & Building Advisor ha censito condomini di San Rocco a Monza per la campagna pubblica Monza Città Efficiente promossa dal Comune di Monza.



Abitanti e Amministratori di condominio sono stati informati (tramite lettera) dell'opportunità di risparmio energetico pari o superiore al 40% delle bollette energetiche nel caso decidano di effettuare lavori di #efficienzaenergetica dei loro edifici.



Invitiamo i cittadini interessati a conoscere come leggere una bolletta e a informarsi sulle opportunità tecniche fiscali ed economiche per migliorare il comfort e far crescere il valore della propria casa (inquilini o proprietari) a intervenire a:



Giovedì 28 Novembre 2019 ore 19

Centro Civico San Rocco via D'Annunzio 35

Incontro pubblico

diretta facebook Monza Città Efficiente