34° incontri fotografici d'autunno 2019

Anche quest'anno per noi del Circolo Fotografico Desiano è tempo di Incontri Fotografici d'Autunno nella splendida cornice di Villa Tittoni Traversi.

L'inaugurazione è fissata per il 9 Novembre alle ore 16:00 con la presenza delle autorità cittadine e della comunità fotografica.

Il programma è ormai strutturato, passibile di piccole varianti, e, come nostra abitudine, la manifestazione sarà ricca di eventi, ospiti, mostre, novità ma soprattutto di Fotografia!

Come tutti gli anni, saranno esposti diversi lavori realizzati dai soci del CFD e dai diversi ospiti presenti

L'ospite di quest'anno è il famoso presentatore e fotografo Davide MENGACCI, che presenta un lavoro dal titolo "Un Fotografo prestato alla televisione".

Sarà allestita anche una sala dedicata alla proiezione di audiovisivi dove verranno proiettatti, oltre ai primi tre classificati del 13° Circuito Nazionale Audiovisivi Fotografici - Trofeo AV Città di Desio, anche altre interessanti opere.

Non mancheranno eventi come iniziative culturali, conferenze di argomento fotografico e tecnologico e Workshop.

Vi aspettiamo numerosi!

