5° palta e pagnotta - Bike experience della Brianza

Eccoci di nuovo qui, siamo alla Quinta edizione dell’evento più COOL e IMITATO della Brianza, il Palta e Pagnotta (PEP) continua a crescere e di questo dobbiamo dire grazie a tutti voi! Per i nuovi che non conoscono la PEP vi consigliamo i report delle Precedenti Edizioni e tutte le Recensioni dei Partecipanti. #Sapevatelo che l’anno scorso 312 peppisti hanno pedalato in lungo e in largo tra i sentieri della Brianza!



la PEP è un evento unico nel suo genere, una giornata di puro Orienteering tra i sentieri della Brianza dove i partecipanti sono i veri protagonisti. La PEP è una manifestazione non competitiva, aperta a tutti i possessori di mountain bike, bici da corsa, singlespeed, gravel, ciclocross, fat bike, downhill, ebike e chi più ne ha più ne metta, ecco giusto per i Risciò diciamo no, quelli no.



Restiamo fedeli alle tradizioni, il periodo scelto è sempre lo stesso, ci vediamo domenica 13 Ottobre 2019.

“Stesso posto? Stesso bar?”…SI, una struttura grande e accogliente, una location attrezzata con spogliatoio e docce, area bike wash, area giochi per i bambini e molto verde a disposizione, il tutto per passare una piacevole giornata, ci vediamo all’Oratorio San Luigi di Calò.



Nessuna modifica sulla formula Conquista i Check Point (CP), tutti i partecipanti avranno a disposizione una rete percorsi, da scaricare e installare sul proprio dispositivo gps o smartphone, da combinare secondo il proprio gusto e capacità.



“Novità di questa edizione!!!”, oltre alla solita Pagnotta [colazione e pranzo con salamella e birra], abbiamo aggiunto due ristori, al CP-Cascina Bagaggera vi aspetta una degustazione di Formaggio Caprino, Yogurt e Pane di pasta madre cotto a legna, mentre al CP-Usmate Velate Big Ben Pub una dissetante birra alla spina o bibita piccola. Si rinnova la collaborazione con i Pastai in Brianza che offriranno ad ogni partecipante 1 pacco di pasta fresca.



I PREMI saranno estratti per chi raggiunge 2 o 3 CP, avete tempo per allenarvi…non fatelo per occhiali Oakley, orologio Garmin, scarpe Shimano, casco Giant, maglie tecniche, parafanghi, vestiario e molto altro, fatelo per voi…non per i premi! [guarda che premi!] [#peppista, ti ricordiamo che il 1° premio ha un valore di oltre 400€!!!]



Il prezzo del biglietto è di 20 € acquistabile On-line o presso i Punti Vendita, fino ad esaurimento.



La PEP si terrà con qualsiasi condizione meteo! Tutti ci auguriamo che ci sia una bella giornata, in caso di pioggia NON TIRARE IL PACCO…Copriti bene, ci sporcheremo e sarà una Palta e Pagnotta ancora più EPICA!



“e non preoccupatevi delle distanze, ognuno è libero di seguire il percorso che preferisce… l’importante questa volta più che mai è partecipare, anzi pedalare.”



Se sei arrivato a leggere fino a qui vuol dire che non ti abbiamo annoiato, leggi tutte le Informazioni e modalità di Iscrizione, visita il sito www.paltaepagnotta.it e scopri come partecipare all’evento clou della Brianza!



Buon fango a tutti.

#mtbmonza #paltaepagnotta #pep2019 #paltaepagnotta2019 #peppista“