Agrate Brianza: "Fare Famiglia" con Gigi de Palo e Anna Chiara Gambini

Parlare di famiglia è davvero un modo bello e concreto per parlare d’amore. Vi va?



Per questo, il 14 Febbraio la Comunità Pastorale Casa di Betania, che raccoglie le Comunità di Agrate Brianza, Omate e Caponago,



ha invitato Gigi de Palo, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, e sua moglie Anna Chiara Gambini



a condividere la loro esperienza di vita famigliare che hanno raccontato nel libro “Ci vediamo a casa”.



L’iniziativa è l’occasione, come ogni anno, per festeggiare S.Valentino.



Sono invitati tutti coloro giovani e adulti che vogliono festeggiare e riflettere sull’Amore.



Alleghiamo Locandina dell’evento che si terrà ad Agrate Brianza, ore 21.00, presso la Cittadella della Cultura nell’auditorium Rigoni Stern in via Gian Matteo Ferrario 53.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Agrate Brianza e dal FORUM delle ASSOCIAZIONI FAMILIARI