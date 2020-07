Brianza Beer Festival: a Desio scorrono fiumi di bionde

Un'estate a tutta birra nel Parco di Villa Titttoni. Per gli amanti delle bionde (ma non solo) il 7, 8 e 9 agosto Desio ospiterà il Brianza Beer Festival, un'edizione 2020 nel pieno rispetto delle indicazioni anti contagio.

Un appuntamento da non perdere per chi ama le birre artigianali italiane, sorseggiando e scoprendo i segreti dei vari gusti insieme ai mastro birrai e agli addetti ai lavori.



Quest'anno si affronteranno 30 birrifici in una vera e propria battaglia a suon di boccali: 15 brianzoli e 15 provenienti dal resto d'Italia, con i mastri birrai dietro alle spine a dissetare gli avventori.



Per molti sarà l'occasione anche per scoprire un lato nascosto della nostra provincia: la Brianza è una terra di birrai, apprezzati non solo sul territorio.



Oltre alla birra non macherà l'angolo cucina con hamburgher, fish anch chips, hot dog, e tante bancarelle artigianali. Ospite speciale della manifestazione Beer Brain che presenterà in anteprima il progetto Ice Beer.



Seguendo le nuove indicazioni Covid-19 la location potrà ospitare fino a 600 persone, ognuno avrà un posto a sedere e non si potrà consumare al bancone.

L'ingresso costa 10 euro. Il biglietto comprende un bicchiere serigrafato dell'evento, una birra intera da 0,33 cl, un posto riservato e la brochure dell'evento. Le birre si potranno acquistare al costo di 5 euro.



Orari: venerdì e sabato dalle 18 alle 2, domenica dalle 18 alla una.



Per informazioni inviare un'email a organizzazione@brianzabeerfestival.it, telefonare o inviare un Whatsapp al 335.1664324 dalle 18 alle 22.