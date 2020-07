A Seregno Sicilia Street Food e risate con i comici siciliani

Risate e street food "made" in Sicilia. Un menù gustoso e divertente quello che sarà servito dal 16 al 19 luglio a Seregno in piazza Risorgimento.



L'area verrà trasformata in una appetitosa succursale della Sicilia. Tutti i giorni sarà possibile gustare piatti tipici della tradizione locale: dagli arancini ai cannoli, dal fritto misto a pane e pannella, il tutto innaffiato da birra artigianale. Si potranno acquistare prodotti tipici e tuffarsi nel folclore della Sicilia.



Inoltre ogni sera dalle 21 risate a crepapelle con le esibizioni di comici e cabarettisti siciliani. Il 16 luglio appuntamento con Francesco Rizzuto, il 18 luglio con Danilo Vizzini, il 17, 18 e 19 luglio con l'attore Tony Sperandeo.



L'iniziativa è stata promossa da Luca Event in collaborazione con il Comune e l'associazione Vivi Seregno.



Orari: 16 e 17 luglio dalle 18 alle 23, 18 e 19 luglio dalle 10 alle 23.



L'ingresso è libero.