A Monza l’All Star Weekend del basket Uisp

Il “Pala Baioni” teatro dello spettacolo del meglio della palla a spicchi.



Saranno più di 120 le atlete e gli atleti, dall’Under 13 ai Senior, che da tutta la Lombardia si riuniranno al “Pala Baioni” di Monza per l’All Star Weekend del Basket Uisp. I migliori cestiti del campionato dell’Unione Italiana Sport Per tutti, che conta più di 15.000 atleti e 600 società affiliate, scenderanno sul parquet di casa dell’Eureka Basket Monza (via Eugenio Baioni 3, Monza) domenica 26 gennaio. Appuntamento alle 9.00 per la prima palla a due che segnerà l’inizio di una giornata intensa che si concluderà a tarda serata. Ingresso gratuito e aperto al pubblico.



In perfetto stile NBA, saranno l’Est e L’Ovest del campionato interprovinciale a affrontarsi sul campo. Il calendario prevede gli scontri tra 4 squadre Under 13, rispettivamente 2 dalla West Conference e due dalla Est Conference, quindi 2 Senior femminili e 4 Senior maschili, sempre provenienti dalle due divisioni del campionato Uisp. Oltre alle gare tra i migliori giocatori, vi saranno anche 3 contest: una gara di tiro da 3 punti, una skill challenge e un contest tra Est e Ovest dove gareggeranno i migliori atleti di tutte le età.



“Siamo lieti di aver confermato Monza come meta dei nostri eventi cestistici, - spiega Federico Ioppolo, responsabile del settore di attività pallacanestro Uisp – il capoluogo brianzolo ha una forte e radicata storia e tradizione di pallacanestro, basti pensare che sui circa 140.000 abitanti della città si possono contare 12 società sportive di basket. Uisp continuerà a puntare anche in futuro su Monza e su tutta la Brianza per rafforzare la sua già capillare presenza.”