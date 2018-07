A Monza manca il mare, capitolo 6: Davide dei Vallanzaska vs Primo Levi

I Vallanzaska come non li avete mai sentiti: in duo acustico, con alla voce e chitarra Davide Romagnoni (DAVA) e alla tromba Francesco Piras. Ad accompagnare le versioni più intimistiche dei brani celebri della band ska, le letture tratte da Primo Levi e il ricordo dell'esperienza di prigionia vissuta da Davide in Egitto.



A Monza Manca il Mare. Lo cerchiamo insieme con una rassegna di artisti che si esibiscono in acustico, leggendo anche brani tratti dagli scrittori che preferiscono. Aperitivi di musica indipendente e letteratura controcorrente sulla terrazza del Civico 144 di Monza.