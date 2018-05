Aci Racing Weekend in Autodromo a Monza

Lo spettacolo degli ACI Racing Weekend arriva nel Tempio della Velocità. Nel weekend di sabato 2 e domenica 3 giugno in programma 12 gare al Monza Eni Circuit nel terzo fine settimana targato ACI Sport.

Grande attesa per l’esordio del rinnovato Campionato Italiano Sport Prototipi e per il terzo round dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth con oltre 30 vetture in griglia. Sul circuito del Gran Premi d’Italia di Formula 1 anche Porsche Carrera Cup Italia, F.2000 Italian Trophy e Trophée Mitjet Series France.

Accesso gratuito a tribune e paddock da venerdì 1 giugno a domenica 3 giugno.

Il Programma

Sabato 2 giugno 2018 – Italian F.4 Championship Powered by Abarth (R1) 14.00; F.2000 Italian Trophy (R1) 14.50; Trophée Mitjet Series France (R1) 15.40; Porsche Carrera Cup Italia (R1) 16.30; Campionato Italiano Sport Prototipi (R1) 17.30.

Domenica 3 giugno 2018 – Italian F.4 Championship Powered by Abarth (R2) 9.00; Trophée Mitjet Series France (R2) 10.05; Porsche Carrera Cup Italia (R2) 11.10; F.2000 Italian Trophy (R2) 12.10; Campionato Italiano Sport Prototipi (R2) 13.00; Italian F.4 Championship Powered by Abarth (R3) 14.50; Trophée Mitjet Series France (R3) 15.50.