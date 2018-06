Corsa notturna nel Parco di Monza, Admo Run il 30 giugno

Torna sabato 30 giugno nel Parco di Monza la settima edizione della corsa Admo Run.

La manifestazione podistica per raggiungere il traguardo "di corsa fino al midollo" si svolgerà in notturna nella splendida cornice del polmone verde brianzolo. Durante la serata sarà possibile ricevere informazioni sulla donazione di midollo osseo ed iscriversi al Registro dei Donatori di Midollo Osseo.

È previsto un contributo minimo di partecipazione di € 8. Il ricavato sarà devoluto ad ADMO Regione Lombardia Onlus, l’Associazione dei Donatori di Midollo Osseo che dal 1990 è in prima linea nella lotta contro le malattie oncoematologiche. Sarà allestito anche un villaggio dove trovare una zona bar/ristoro con caffè e zucchero filato per i più golsi. La corsa prenderà il via a partire dalle 21.30.

Qui il sito per info e iscrizioni