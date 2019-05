'Alto Adige a tavola': nel week-end spatzle, vino e strudel

Formaggi, speck, brezen, vino e strudel. Sono alcuni dei prodotti che sarà possibile degustare da venerdì 24 a domenica 26 maggio a Vimercate, in piazzale Roma, grazie all'iniziativa Alto Adige a Tavola. Ad aspettare gli avventori prodotti enogastronomici di eccellenza prodotti tra Alpi e vallate.

"L’evento rappresenta un gustoso appuntamento con l’enogastronomia altoatesina e passeggiare tra le bancarelle di questo mercatino sarà come immergersi in un piccolo angolo di Alto Adige", promettono gli organizzatori. In programma anche assaggi dei piatti tipici altoatesini

I prodotti

Il Trentino Alto Adige, con il Tirolo, costituisce l’Euroregione Tirolo - Alto Adige - Trentino; questo territorio, corrispondente con buona approssimazione al territorio della regione storica del Tirolo, ha in Bolzano il capoluogo della provincia più a nord d’Italia corrispondente all’Alto Adige. La presenza di tre gruppi linguistici, tedesco, italiano e ladino, influenzano non solo le reciproche tradizioni culturali ma anche i prodotti della sua enogastronomia. L’evento Alto Adige a Tavola offre un’ampia gamma di prodotti legati a questo territorio, partendo da quelli più conosciuti come lo speck ed i salumi a base di selvaggina, fino ad arrivare a raffinati formaggi presidio slow food. Non mancheranno i tradizionali wurstel che si affiancano ad una gamma di prodotti affumicati che sono una caratteristica ben conosciuta dell’Alto Adige. I formaggi sono prodotti con latte proveniente da stalle altoatesine, i quali si accompagnano al tradizionale pane di segale o ai brezen. Confetture, miele ed il tradizionale strudel di mele si sposano con l’ampia gamma di vini.

L'evento

Realizzato con la collaborazione del Comune di Vimercate, Alto Adige a Tavola è a cura dei fratelli Weger, i quali provengono dalla Valle Aurina e hanno a cuore la valorizzazione di "qualità e tipicità", quali "insostituibili componenti per lo sviluppo di un territorio che, con i suoi splendidi paesaggi naturali e le sue radicate tradizioni, può puntare su una valorizzazione che passa attraverso il diretto contatto con il pubblico che frequenta questa manifestazione", come scrivono loro stessi.