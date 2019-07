"Anguriata" al laghetto di Giussano, arriva un weekend dedicato al frutto dell'estate

Anguria "regina dell'estate". In arrivo a Giussano un weekend dedicato al frutto estivo per eccellenza. Street FUD Festival ha organizzato per il fine settimana da venerdì 2 a domenica 4 agosto "L'Anguriata" presso il Laghetto di Giussano.

"Fresco e dissetante, il cocomero soddisfa tutti i gusti. L’anguria è il frutto dell’estate per antonomasia: mangiato in spiaggia, come sostituto di un pasto, per merenda al posto del gelato o, ancora, dopo cena. Fresca e dissetante soddisfa anche gli amanti del dolce, che addentano una fetta color rubino pensando di concedersi un innocente peccato di gola" spiegano gli organizzatori annunciando l'appuntamento.