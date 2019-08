Aperitivo solidale e documentario alla Villa Reale

Un aperitivo solidale a favore dell'associazione Watinoma, in collaborazione con Arci Scuotivento Monza e spazioCinema, si terrà alla Villa Reale sabato 3 agosto.

A seguire si terrà la proiezione gratuita del documentario Burkinabé Bounty della regista Iara Lee - Cultures of Resistance, che racconta la resistenza agricola e la lotta per la sovranità alimentare in Burkina Faso, e mostra le tattiche creative che le persone usano per riprendere il controllo del loro cibo, delle sementi e del futuro.

L'niziativa viene realizzata nell'ambito del progetto 'Be Fair Take Care', finanziato da Regione Lombardia ID 112.