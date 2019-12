Apertura gratuita della Cappella Espiatoria: domenica per 'Iovadoalmuseo'

In occasione di 'Io vado al museo', l'iniziativa ministeriale che apre gratuitamente siti espositivi in tutt'Italia, domenica 5 gennaio sarà accessibile a costo zero la Cappella Espiatoria di Monza.

Il luogo

Il memoriale, voluto da Vittorio Emanuele III per commemorare l'assassinio del padre, Umberto I, venne progettata dall'architetto Giuseppe Sacconi, già autore del progetto del Vittoriano di Roma. I lavori furono terminati nel 1910, così da renderlo pronto in occasione del decimo anniversario dell'attentato ad opera di Gaetano Bresci.

Il monumento, costruito sul punto esatto dell'attentato, è circondato da un giardino alberato, chiuso da una cancellata di ferro battuto. L'interno del tempio, a pianta circolare, è rivestito da mosaici di ispirazione bizantina e marmi di vari colori e di varie origini. Soggetti vari a mosaico raffigurano, nelle vele, angeli con i simboli della Passione di Cristo e, nei tondi, santi e beati di Casa Savoia. Dall'esterno si accede alla sottostante cripta, a pianta a forma di croce greca, rivestita di marmi policromi e di bronzi. Sulle volte i mosaici raffigurato un cielo stellato.